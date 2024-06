Dragon Age Dreadwolf sarà all'Xbox Games Showcase? Sì ma al tempo stesso no, dicono due giornalisti

Il Summer Game Fest è alle porte e con il suo Showcase ci sarà modo di vedere nuovi giochi e noti titoli. Ad esempio, gli amanti del fantasy e dei giochi di ruolo vorrebbero finalmente vedere in azione Dragon Age Dreadwolf . Sarà così? Secondo le fonti sia sì che no.

Cosa possiamo aspettarci da Dragon Age?

Il discorso fatto da Jeff Grubb è il seguente: Dragon Age Dreadwolf sarà all'Xbox Games Showcase, ma al tempo stesso non ci sarà. Come è possibile? Il senso è che il prossimo capitolo della saga di BioWare sarà presente all'evento di Microsoft, ma semplicemente con un nome diverso. Tecnicamente Dreadwolf non ci sarà, ma il gioco sì.

Schreier - che possiamo considerare una fonte più sicura rispetto a Grubb e che, più importante, non fa troppi giri di parole - ha commentato tramite ResetEra la questione confermando che quel l'altro giornalista intende è che Dragon Age ha cambiato nome. La firma di Bloomberg conferma che non dobbiamo aspettarci un altro gioco.

Ovviamente questo non ci dice qual è il nome effettivo del videogioco di ruolo. "Dreadwolf" è un ottimo sottotitolo a livello narrativo, ma è possibile che BioWare pensi che molti giocatori non abbiano idea di cosa voglia dire e preferiscano usare un nome più semplice e rendere chiaro che si tratta di un seguito del precedenti capitoli, sebbene già con Inquisition avessero interrotto la numerazione.

In ogni caso, ci basterà attendere pochi giorni per sapere tutto nel dettaglio. Questi non sono nemmeno i primi rumor sulla presenza di Dragon Age agli eventi di questa settimana.