La pagina di Concord del PS Store svela le modalità PvP disponibili al lancio

In attesa di testare con mano Concord tramite la beta in programma per quest'estate, la pagina del PlayStation Store del nuovo sparatutto per PS5 e PC da Firewalk Studio ha condiviso i primi dettagli sulle modalità PvP che saranno disponibili nel gioco al lancio.

Nello specifico parliamo di 6 modalità in totale, dal classico deathmatch a squadre (qui chiamato "Scontro") dove vince chi esegue più eliminazioni a "Corsa al carico", dove una team deve difendere un carico che si muove nella mappa, mentre gli avversari avranno il compito di intercettarlo ed eliminare i difensori. Dai dettagli condivisi in precedenza sappiamo anche che al lancio di Concord saranno disponibili 12 mappe e 16 personaggi, con ulteriori contenuti in arrivo tramite una serie di aggiornamenti gratuiti in programma dopo la pubblicazione.