I giochi gratis dell'Epic Games Store del 13 giugno vi faranno risparmiare 120€

L'Epic Games Store ha reso disponibile il nuovo gioco settimanale gratuito e in questo modo ha anche svelato qual è il successivo. Secondo quanto indicato dalla piattaforma ufficiale dei creatori di Fortnite, il gioco gratuito che potremo reclamare il 13 giugno sarà Redout 2. A questo si sommerà anche un pacchetto di contenuti per Idle Champions of the Forgotten Realms, "Campioni gloriosi del Duca Ravengard", che costerebbe 100 dollari secondo la piattaforma. In altre parole, la prossima settimana risparmierete 120 euro circa.

Come sempre, avremo una settimana di tempo per aggiungere alla libreria questi contenuti, ovvero tra il 13 e il 20 giugno. Una volta ottenuti saranno vostri per sempre, senza spese aggiuntive.