Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 6 giugno ora è disponibile, link al download

Per chi non lo conoscesse, Marvel's Midnight Suns è uno strategico realizzato da Firaxis, gli autori della serie XCOM. Nel gioco assumiamo i panni di Hunter, un personaggio originale che sarà possibile personalizzare nell'aspetto e nelle abilità di combattimento, che guida una squadra formata dagli eroi di Marvel, da Blade a Captain America, da Spider-Man a Wolverine. Ogni personaggio è caratterizzato da caratteristiche e abilità di combattimento uniche, che sarà possibile utilizzare nel contesto di combattimenti a turni con carte.

Come ogni giovedì l' Epic Games Store ha messo a disposizione un nuovo gioco gratis. Quello del 6 giugno è Marvel's Midnight Suns , come anticipato da alcuni leak nei giorni passati, che ora potete riscattare e aggiungere alla vostra raccolta digitale.

Come riscattare il nuovo gioco gratis di Epic Games Store

Potete riscattare il nuovo regalo dell'Epic Games Store del 6 giugno tramite la pagina dedicata del negozio di Marvel's Midnight Suns, a questo indirizzo. In alternativa, vi basta avviare il client di Epic Games e accedere allo store in maniera diretta. Se poi volete saperne di più sul gioco per capire se fa al caso vostro vi rimandiamo alla nostra recensione di Marvel's Midnight Suns.

Blade in Marvel's Midnight Suns

Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì 13 giugno per reclamare il gioco in questione. Una volta fatto sarà aggiunto alla vostra libreria per sempre, proprio come se lo aveste acquistato.