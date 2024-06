Final Fantasy 14 Dawntrail è l'Elden Ring degli MMORPG, secondo quanto svelato dal director

In che modo? Principalmente per quanto riguarda il design del mondo di gioco , che è certamente un grande pregio di Elden Ring.

Final Fantasy 14 Dawntrail è il Dark Souls degli MMO. O per meglio dire l' Elden Ring degli MMO. Non è una battuta, almeno non del tutto. Il director del gioco di ruolo ha infatti svelato che il team di sviluppo si è ispirato all'opera di FromSoftware nel lavorare alla nuova espansione.

Le parole di Yoshida su Elden Ring e Final Fantasy 14

Come rivelato in un'intervista a PC Gamer, Naoki Yoshida ha dichiarato: "Penso che nel team di sviluppo di Final Fantasy 14, forse il 98% [di loro] stia giocando a Elden Ring". Ammette che i membri coinvolti nella progettazione delle battaglie della prossima espansione erano particolarmente innamorati dei Soulslike, scherzando sul fatto che, nella mente di quegli sviluppatori, l'"equilibrio perfetto" per gli incontri dell'MMO li avrebbe resi quasi impossibili per la maggior parte dei giocatori.

Un guerriero di Elden Ring colpisce con uno scudo il nemico

Tornando serio, Yoshida afferma che i giocatori noteranno probabilmente le ispirazioni a Elden Ring per quanto riguarda il design del mondo di gioco. Lo scenario e l'atmosfera dei numerosi luoghi di Dawntrail trasmetteranno i temi generali e lo stile dei personaggi e dei luoghi senza bisogno di molto testo o esposizione. "Elden Ring lo fa davvero bene", osserva Yoshi-P, "e credo che anche nel team ci siano persone che si ispirano molto a questo".

Ricordiamo Final Fantasy XIV: Dawntrail verrà pubblicato il 2 luglio e sarà disponibile in Early Access (per chi preordina il gioco) il 28 giugno, ovvero sette giorni dopo Shadow of the Erdtree.

Infine, segnaliamo che Yoshida ha anche svelato che il team sta lavorando a due nuovi giochi.