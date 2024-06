Il prezzo di Astro Bot appare in Giappone: vediamo quanto potrebbe costare in Italia

Sony non avrà nomi di altissimo livello in arrivo nel corso dell'anno, ma non manca di giochi esclusivi per PlayStation 5 e PC, anche molto interessanti. Uno di questi è certamente Astro Bot, un nuovo platform single player previsto per il 6 settembre. Abbiamo visto un trailer denso di gameplay, ma dobbiamo ancora scoprire un dettaglio molto importante per il pubblico: il prezzo.

Ora, tramite una catena nipponica, abbiamo modo di scoprire qual è la potenziale cifra fissata da Sony per il gioco di Team Asobi.