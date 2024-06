Il team di Final Fantasy 14 e 16 lavora a due nuovi giochi e un annuncio potrebbe arrivare presto

Square Enix ha pubblicato in questi primi mesi del 2024 Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 e il secondo DLC di Final Fantasy 16, Rising Tides. Cosa possiamo aspettarci andando in avanti? Secondo quanto svelato in una intervista, il team di FF 14 Online sarebbe ora al lavoro su due nuovi giochi .

Due nuovi giochi sotto la guida di Naoki Yoshida

Nell'intervista (in olandese e tradotta tramite traduttore automatico) Yoshida spiega che il team non può lavorare su tanti giochi contemporaneamente, ma mira a continuare a fare il meglio possibile. Inoltre, afferma che "presto" potrebbero esserci degli annunci su due giochi sul quale il team sta lavorando.

Purtroppo Yoshida non ha voluto dire nulla di più, quindi non è chiaro di cosa potrebbe trattarsi. Considerando che è sempre impegnato con Final Fantasy 14 e che i lavori su Final Fantasy 16 sono da poco terminati, non crediamo che gli annunci siano legati a un nuovo capitolo della saga principale.

Una possibilità è che il team di Yoshida si stia occupando del remake di Final Fantasy 9 tanto chiacchierato. Secondo i rumor più recenti, infatti, il progetto è in uno stato avanzato ed è in sviluppo internamente, sebbene inizialmente Square Enix abbia cercato di produrlo con un team esterno. Inoltre, è possibile che uno dei giochi sia una nuova IP di dimensioni minori, sebbene Square Enix abbia oramai deciso che i prodotti a medio budget non gli interessano.

Per ora però si tratta solo di speculazioni e dovremo attendere un annuncio. Che magari vi sia spazio durante il Summer Game Fest Showcase?