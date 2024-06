Un solo gioco salva PS5 nella classifica dei più venduti in Giappone a inizio giugno

Famitsu ha condiviso i dati di vendita dei videogiochi e delle console per il suolo nipponico per la settimana dal 27 maggio al 2 giugno. Per quanto riguarda invece la classifica hardware, si compone come segue:

Switch OLED Model - 36.567 (7.335.361) PlayStation 5 - 17.046 (4.875.423) Switch Lite - 8.905 (5.864.487) PlayStation 5 Digital Edition - 5.501 (785.886) Switch - 3.516 (19.800.873) Xbox Series X - 2.466 (280.625) Xbox Series S - 782 (313.711) PlayStation 4 - 177 (7.926.222)

Un uomo che tiene tra le mani un Nintendo Switch OLED

I dati sono quelli classici, con Switch che domina, PS5 che segue e Xbox Series X|S che fatica a piazzare unità. Notiamo anche che non sono stati venduti 2DS, che di tanto in tanto spuntano in classifica.