Xbox Game Pass dirà addio a 5 giochi il 15 giugno, ecco quali sono

Oltre alle novità in arrivo su PC e Xbox Game Pass in arrivo questo mese, oggi sono stati svelati anche i giochi che lasceranno il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft il prossimo 15 giugno. In totale sono cinque, tra cui spicca lo sparatutto ricco di umorismo High on Life. Vediamo l'elenco al completo:

Bramble: The Mountain King - Cloud, console e PC

High on Life - Cloud, console e PC

Rune Factory 4 Special - Cloud, console e PC

Spacelines from the Far Out - Cloud, console e PC

The Bookwalker - Cloud, console e PC