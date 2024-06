Svelati i giochi di Xbox Game Pass della prima metà di giugno, tra conferme e sorprese

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha annunciato la line-up di giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nella prima metà di giugno . La lista include titoli già confermati come Octopath Traveler 1 & 2 e Still Wakes the Deep, ma anche alcune sorprese, come The Callisto Protocol. Vediamo l'elenco completo:

Pochi ma buoni

Non si tratta dell'infornata più ricca nella storia del servizio di Microsoft, ma la qualità di certo non manca, fermo restando che ulteriori novità potrebbero essere annunciate all'Xbox Games Showcase di domenica. Per iniziare, abbiamo i due Octopath Traveler, con il secondo capitolo approdato proprio oggi su Xbox. Si tratta di una serie di giochi di ruolo giapponesi a turni con grafica HD-2D che ci mettono nei panni di otto personaggi che vivono otto storie differenti. Proseguiamo, ma senza allontanarci troppo, con Depersonalization, un GDR table top dove anche in questo caso vivremo una serie di storie differenti, ma questa volta usando personaggi creati dal giocatore e che hanno finali multipli, con meccaniche di gioco legate anche all'investigazione.

Uno dei terrificanti nemici di The Callisto Protocol

Isonzo è uno sparatutto multiplayer tattico in prima persona che ci porta combattere sulle Alpi italiane nel contesto della Prima Guerra Mondiale. Il gioco è stato accolto positivamente da pubblico e critica. A proposito, ecco la nostra recensione. Arriverà il 13 giugno assieme a The Callisto Protocol, il survival horror in terza persona realizzato da Striking Distance Studios che ci porta nei meandri di una prigione spaziale da incubo.

Ultimo, ma non per importanza, Still Wakes the Deep è un survival horror in prima persona ambientato nel 1975, su una piattaforma petrolifera al largo della costa scozzese, dove un disastro ha scatenato un orrore ultraterreno che minaccia la vita dell'equipaggio e ovviamente di quella del personaggio controllato dal giocatore.