Al via i preordini di Concord su PlayStation Store, scopriamo edizioni, prezzi e accesso anticipato

Come da programma sul PlayStation Store sono iniziati i preordini di Concord, il nuovo sparatutto multiplayer 5v5 per PS5 e PC realizzato da Firewalk Studios in arrivo il 23 agosto. Facciamo una panoramica delle edizioni disponibili, prezzi e quali contenuti e bonus includono.

Iniziamo con la Standard Edition, che come potete immaginare non include alcun extra di base. In compenso, acquistandola prima del lancio riceverete come bonus il "Pacchetto Monarca" (con una skin per il personaggio Vale e le skin per armi "Calcolatore morto") e l'accesso anticipato alla beta che si svolgerà durante l'estate per l'utente e 4 suoi amici. È disponibile al prezzo di 39,99 euro, confermando che Concord non sarà un gioco free-to-play, ma al tempo stesso verrà venduto ai canonici 80 euro. Insomma, una via di mezzo, adottata anche da Helldivers 2 con successo.