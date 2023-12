Mecha Break è uno sparatutto coi robot, annunciato con un trailer ai TGA 2023

Nel gioco potremo scegliere il nostro mech in base a diverse classi (assalto, mischia, cecchino, ricognizione, supporto), ognuna dotato di caratteristiche peculiari, e lanciarci in frenetici combattimenti contro avversari sempre più grossi e minacciosi.

Mecha Break è stato annunciato con un trailer ai The Game Awards 2023 : si tratta di uno sparatutto coi robot che ricorda da vicino l'universo di Gundam, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

VS di nuova generazione?

Mecha Break sembra porsi come uno sparatutto VS di nuova generazione, in cui potremo personalizzare il nostro robot in vari modi, sbloccare potenziamenti per renderlo più efficace in battaglia ed esplorare le storie di una serie di personaggi.

Ci uniremo a squadre composte da tre o sei giocatori per partecipare a scontri per un massimo di quarantotto partecipanti all'insegna della frenesia e della spettacolarità.