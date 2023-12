Asgard's Wrath 2, il trailer dai The Game Awards 2023 per il gioco Meta Quest

Nella notte dell'8 dicembre 2023 sono andati in onda i The Game Awards, lo show di Geoff Keighley. Durante lo spettacolo abbiamo avuto modo di vedere Asgard's Wrath 2, che sarà disponibile dal 15 dicembre 2023 su Meta Quest 2, 3 e Pro, gratuito per coloro che acquistano Meta Quest 3.

Asgard's Wrath 2 è un gioco di ruolo d'azione in prima persona a tema fantasy nel quale dobbiamo andare alla ricerca di Loki, il famoso dio degli inganni norreno, che sta cercando di squarciare la realtà. Troveremo divinità egizie, guerrieri e creature mitologiche e vari tipi di armi e stili di combattimento.

Dovremo esplorare liberamente un mondo denso di vita, con tanti enigmi da risolvere. Si tratta del seguito di uno dei più apprezzati giochi per VR ed è esclusiva di Meta.