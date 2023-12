As Dusk Falls arriva anche su PS4 e PS5, data d'uscita svelata

Lo studio di sviluppo INTERIOR/NIGHT ha annunciato che l'avventura narrativa As Dusk Falls uscirà anche su PS4 e PS5. Ha anche svelato la data d'uscita ufficiale delle nuove versioni del gioco: il 7 marzo 2024. Per chi non lo conoscesse, As Dusk Falls è stato un'esclusiva temporale Xbox per più di un anno.

Oltre all'annuncio delle versioni PlayStation, è stato svelato anche l'arrivo del gioco su Epic Games Store e GOG. In questo caso stiamo naturalmente parlando della versione PC.