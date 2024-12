Marvel Rivals mostra Cloak & Dagger e Black Widow con due trailer

Marvel Rivals ha mostrato Cloak & Dagger e Black Widow in azione con due nuovi trailer che mettono in luce le peculiarità di questi personaggi, anche in questo caso non di primissima fascia (specie il duo formato da Tyrone e Tandy) e proprio per questo capaci di regalare freschezza all'esperienza.

Si tratta di eroi molto particolari: Cloak e Dagger si alternano sul campo di battaglia, con il primo che avvolge gli avversari nella propria oscurità e la seconda che lancia invece i suoi dardi di luce, unendo a queste combinazioni le immancabili e spettacolari mosse speciali.

La Black Widow presentata nel trailer di Marvel Rivals è invece specializzata nei tiri dalla distanza grazie a un potente fucile da cecchino, che le permette di centrare i nemici da zone rialzate e tenendosi in disparte grazie anche al mirino di precisione.