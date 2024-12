Il nuovo Humble Bundle offre grandi sparatutto a basso prezzo, inclusi System Shock Remake, Doom e Crysis

Il nuovo Humble Bundle è un'ottima occasione per recuperare dei grandi sparatutto in prima persona a prezzi stracciati. Intitolato "Sci-Fi Shooters" inlclude alcuni grandi classici del genere, come Doom, Prey, la trilogia rimasterizzata di Crysis e il remake di System Shock.

Più nello specifico, il bundle base parte da 9,47 euro e include Crysis Remastered, Doom e un coupon per uno sconto del 68% sul DLC Prey - Mooncrash. Tuttavia raggiungendo la soglia minima di 18 euro (è possibile pagare quanto si vuole e devolvere parte della somma ad organizzazioni di beneficenza) si ottiene il pacchetto completo con anche System Shock Remake, Crysis 2 e 3 Remastered, Star Wars: Dark Forces Remastered e Prey.