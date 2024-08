UFL ha un data di uscita potenziale su PS5, Xbox e PC, potrebbe scendere in campo prima di EA Sports FC 25

Insider Gaming potrebbe aver svelato in anticipo la data di uscita di UFL, con il gioco di calcio free-to-play che dovrebbe approdare su PS5, Xbox Series X|S e PC il 12 settembre, dunque con circa due settimane di anticipo rispetto al diretto concorrente EA Sports FC 25, atteso per il 27 dello stesso mese.

Il portale afferma che la data sopracitata è stata "confermata da Strikerz Inc.", dunque un'informazione ufficiale. Tuttavia dopo aver fatto dei controlli non abbiamo trovato nessun riscontro sul sito e i canali social di UFL e dei suoi autori. L'ipotesi dunque è che Insider Gaming potrebbe aver anticipato per errore l'embargo sull'annuncio, un leak involontario in pratica. Il che, se confermato, sarebbe un po' il colmo per un portale specializzato proprio nel riportare rumor e indiscrezioni di ogni genere.