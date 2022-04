Kingdom Hearts 4: un indizio nascosto nel messaggio di Nomura per il 20° anniversario?

Quando si parla di Kingdom Hearts bisogna spesso affidarsi a teorie strampalate, perché queste hanno ottime probabilità di essere reali, così non stupisce che molti vedano un indizio su Kingdom Hearts 4 nascosto in un recente messaggio di Tetsuya Nomura, il director, in occasione dei festeggiamenti per il 20° anniversario.

L'evento di celebrazione per il 20° anniversario di Kingdom Hearts è attualmente in corso, con tanto di festa fisica e in presenza, e proprio all'interno di questa è emerso un messaggio scritto da Nomura per l'occasione.



Il messaggio è di per sé molto generico e parla dell'intera serie e di quello che ha significato per l'autore e i giocatori, ma quello che sta attirando l'attenzione degli appassionati è una "x" posizionata, apparentemente a caso, proprio in mezzo al testo, senza particolare significato rispetto al resto del messaggio.



Tuttavia, sappiamo bene come i dettagli difficilmente siano posizionati a caso in questa serie, dunque secondo alcuni questa x si riferirebbe alla sua traslitterazione secondo il simbolismo Scala, ovvero al numero "4". Questo potrebbe dunque essere un riferimento a Kingdom Hearts 4, una prima vaga menzione proveniente direttamente da Nomura.

Che sia previsto un nuovo capitolo per la serie non è ovviamente un mistero, ma finora nessuno ha mai parlato chiaramente di Kingdom Hearts 4, dunque qualsiasi riferimento a questo risulta come una novità, sebbene in questo caso la questione sia veramente anche troppo vaga. Nei giorni scorsi, avevamo anche visto un bozzetto per il 20° anniversario condiviso da Nomura, in attesa di conoscere qualcosa sul futuro della serie.