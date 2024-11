Un nuovo remake di Kingdom Hearts sarebbe in sviluppo con uscita più vicina del previsto

La saga di Kingdom Hearts è longeva e composta da molti capitoli, che sono stati pubblicati su tante piattaforme diverse, rendendo complicato per alcuni seguire l'intera serie in modo regolare. Per fortuna da anni sono disponibili varie versioni remaster che permettono, anche sulle console d'oggi, di recuperare bene o male tutti i capitoli e giocare quindi l'intero Kingdom Hearts senza perdersi nulla.

Il rumor su Kingdom Hearts 358/2 Days

Ricordiamo prima di tutto che Kingdom Hearts 358/2 Days è stato pubblicato su Nintendo DS ed è poi stato incluso sotto forma di filmati in Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. L'unico modo per giocarlo realmente è quindi con la versione originale.

Axel, Roxas e Xion sulla torre del campanile in Crepuscopoli in Kingdom Hearts 358/2 Days

Un nuovo rumor afferma però che Square Enix sta realizzando un remake dell'intero gioco, o quasi. Pare infatti che alcune componenti del gioco non saranno incluse, ad esempio le missioni multigiocatore. La fonte afferma che a guidare il progetto è lo studio giapponese h.a.n.d, ovvero il team del gioco originale. Il gioco, secondo il rumor, sarà annunciato il prossimo anno, con un'uscita fissata per il 2025.

Il motivo per cui Square Enix avrebbe deciso di fare questo remake è Kingdom Hearts 4, che non sarebbe pronto prima del 2026. Square Enix vorrebbe quindi tenere fresca la saga con un altro gioco "semplice" da creare.

Ovviamente questo è solo un rumor e per quanto abbia un senso logico almeno in parte, non è affatto detto che sia corretto. Inoltre, la fonte ha pubblicato il tutto su 4chan: la piattaforma è nota per i suoi leak fasulli, sebbene più spesso di quanto si pensi ve ne siano di corretti ai quali nessuno crede (ricordiamo cosa è accaduto con Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii?). In ogni caso, vi consigliamo di prendere tutto con le pinze in attesa di annunci da parte di Square Enix.