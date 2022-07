Session: Skate Sim, nuovo trailer che conferma la data d'uscita

Session: Skate Sim è tornato a farsi vedere nel corso del Nacon Connect di ieri sera, con un nuovo trailer che di fatto conferma la data d'uscita già annunciata in precedenza e mostra qualcos'altro del gioco in azione.

Session: Skate Sim sarà disponibile dal 22 settembre 2022 su PC, Xbox e PlayStation, riportando in auge lo skate videoludico secondo il classico stile del genere, anche se in questo caso più calato sul realismo dell'esecuzione di trick con effetti piuttosto vicini alla realtà e all'interno di scenari urbani tipici per questo tipo di sport.

Da notare, peraltro, il gradito ritorno di tendenze decisamente punk nella colonna sonora, con l'utilizzo di Nothin's Gonna Stop di Nick Nolan come musica di sottofondo del trailer, perfettamente integrata con l'azione di gioco così come eravamo abituati nella tradizioni classica di questo genere.

Session promette di portare al giocatore la "più pura esperienza dello skateboard e della sua cultura", come riferito dagli sviluppatori: "Nessun sistema di punteggio, solo voi, il vostro ambiente e la vostra immaginazione!"

Session: Skate Sim è già disponibile in versione preliminare in accesso anticipato su Xbox attraverso Game Preview e anche su PC attraverso Steam ed Epic Games Store, arriverà in versione definitiva il 22 settembre 2022.