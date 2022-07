Skate., vari video sono emersi online: mostrano città e caratteristiche del gioco

Skate 4, o semplicemente "Skate." come sembra si chiami il nuovo capitolo della simulazione di skateboard da parte di EA, è stato protagonista di una serie di leak con video di gameplay emersi online nelle ore scorse, che illustrano varie caratteristiche del gioco e l'ambientazione che fa da scenario agli eventi.

C'è sempre da considerare che si tratta di una versione ancora molto preliminare di Skate, definita una "pre-alpha" da EA, ma rende comunque l'idea di alcuni elementi introdotti in questo nuovo capitolo. I video non possono ancora essere diffusi in via ufficiale, dunque non possiamo farlo nemmeno noi, ma potete trovarli raccolti in questa pagina su Reddit, considerando tuttavia che molti sono stati rimossi.

In base a quanto emerso, la città che fa da scenario agli eventi è "Fun City", che rappresenta uno spazio di gioco persistente e condiviso in multiplayer tra i vari giocatori. È presente una modalità spettatore e la possibilità di teletrasportarsi da una zona all'altra dell'ampio scenario.

Uno dei video mostra inoltre il kit di strumenti che i giocatori possono utilizzare per modificare gli spazi esistenti nella città e creare dei nuovi skate park, oltre a elementi che consentono di modificare l'aspetto dello skater e della tavola, ovviamente. A fine giugno abbiamo visto il primo trailer di gameplay ufficiale che invitava a registrarsi alla versione test del gioco, da cui presumibilmente arrivano questi nuovi video.

In base a vari insider, sembra che la presentazione di Skate 4 sia prevista per luglio insieme ad altre novità EA come FIFA 23 e Need for Speed, ma attendiamo comunque conferme sulla questione.