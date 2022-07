Terminator, RoboCop e la line-up Nacon che parla ai nostalgici: che ve ne pare?

Terminator e RoboCop sono protagonisti di altrettanti tie-in nella line-up Nacon annunciata durante il Connect di ieri, in un mix di nostalgia e creatività che potrebbe rendere nuovamente giustizia videoludica a questi brand.

Il video di gameplay di RoboCop: Rogue City ha tanti elementi al posto giusto, Peter Weller che torna a vestire i panni di Alex Murphy (e già questo è tanta roba) ma un approccio in prima persona che a nostro avviso è un po' sprecato: controllare RoboCop senza poterne vedere la scintillante armatura bersagliata dai proiettili vuol dire rinunciare a una grossa parte dell'estetica dei film originali.

Ancora piuttosto nebuloso, invece, Terminator Survival Project, annunciato con un trailer da Nacon Studio Milan: si tratta appunto di un survival sviluppato da un team italiano, ma per ora si è visto unicamente un (ottimo!) teaser in CG e dunque non abbiamo la minima idea di come sarà il gioco.

Certo, realizzare progetti legati a due licenze così prestigiose porta con sé un certo tipo di aspettative: entrambe le saghe cinematografiche hanno trovato un posto più che dignitoso nell'ambito dei videogame all'epoca dei sistemi a 16 bit, pur con qualche incidente di percorso, e ci piace ricordare in particolare l'action shooter RoboCop Vs. Terminator per Mega Drive e SNES prodotto da Virgin nel 1994.

RoboCop: Rogue City, l'artwork ufficiale

Dopodiché fra i giochi del Nacon Connect spicca ovviamente The Lord of the Rings: Gollum, presentato con un nuovo trailer del gameplay, anche questa una licenza particolarmente importante e dalle origini remote, ma che per il momento ha lasciato il pubblico un po' perplesso per quanto concerne gli aspetti tecnici della produzione.

Da videogiocatori e appassionati di cinema della vecchia guardia, ovviamente, non possiamo che essere contenti della piega che ha preso il publisher francese, che sta peraltro cercando di rivitalizzare anche un franchise glorioso come Test Drive Unlimited con il suo Solar Crown, in uscita nel 2023.

Terminator Survival Project, un T-800 ci guarda minaccioso

I nomi di questa line-up ci piacciono molto, insomma. Voi che ne pensate? Parliamone.

