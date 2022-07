Vampire The Masquerade Bloodhunt, update estivo in trailer: Team Deathmatch e altro

Vampire: The Masquerade Bloodhunt si aggiornerà con un sostanzioso update estivo, presentato in un nuovo trailer dedicato, che porterà con sé diverse novità interessanti come il Team Deathmatch, oltre ad altre novità a partire dalla prossima settimana.

L'aggiornamento estivo a Vampire: The Masquerade Bloodhunt arriverà il 14 luglio 2022 e introdurrà nuove ambientazioni esplorabili, le nuove armi pugnale e piede di porco, oltre al Summer Pass che porta con sé 100 nuovi oggetti per un totale di 600 Tokens in-game.

Tuttavia, tra le maggiori introduzioni c'è sicuramente il Team Deathmatch, che aggiunge un'opzione di gioco multiplayer con squadre composte da 8 giocatori destinate a scontrarsi l'una contro l'altra. In questa modalità ci sono respawn infiniti e il primo team che raggiunge il punteggio massimo ha vinto, un po' secondo l'impostazione classica del deathmatch a squadre.

La modalità in questione può essere effettuata sulle mappe Slaughterhouse, Disco, Hotel, Construction e Harbor e diventerà probabilmente una sorta di classico per il gioco, considerando la tendenza ad essere scelta spesso per partite veloci.

Potete inoltre vedere il nuovo trailer di presentazione delle novità in arrivo con l'update estivo di Vampire: The Masquerade Bloodhunt, con uscita fissata per il 14 luglio 2022. Per conoscere meglio il gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Vampire: The Masquerade - Bloodhunt.