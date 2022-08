Wonder Woman, il cosplay di Kalinka Fox usa il Lazo della Verità in maniera originale

Wonder Woman è splendida nel nuovo cosplay di Kalinka Fox, che non può raccontarci bugie... per via del Lazo della Verità con cui è legata, utilizzato in maniera decisamente originale.

In attesa di notizie sul nuovo gioco di Wonder Woman, annunciato da WB Games e Monolith con un teaser ai The Game Awards 2021, la modella russa ha interpretato il personaggio DC in maniera fedele, pur prendendosi ovviamente qualche libertà per quanto riguarda appunto il lazo.

Non c'è molto da dire: la qualità dei cosplay di Kalinka Fox è ben nota, la ragazza è molto bella e viene ulteriormente valorizzata da un makeup fantastico e dalla post-produzione, sempre piuttosto precisa e professionale.

Se vi piacciono i suoi lavori, date un'occhiata alle interpretazioni di Garona da World of Warcraft, Caitlyn da League of Legends, Jill Valentine da Resident Evil 3 e Darth Talon da Star Wars.