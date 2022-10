VOXverse è il gioco blockchain di Will Wright, il creatore di SimCity e The Sims

Will Wright, noto soprattutto in quanto creatore di giochi come SimCity, The Sims e molti altri giochi con la parola "Sim" nel titolo, ha rivelato il suo nuovo progetto: si tratta di un gioco blockchain. Il prodotto si chiamerà VOXverse.

In un video pubblicato il 20 ottobre sul canale YouTube di Gala Games, Wright illustra il concetto alla base di VOXverse, progetto nato in collaborazione tra il suo studio e Gala Games.

Gala Games è diventata famosa per i suoi giochi VOX basati su NFT, ma Wright indica questo progetto è dedicato più che altro al mercato dei giochi free to play. Parlando con Axios Gaming, Wright ha dichiarato: "Sono molto più interessato ad attirare un milione di giocatori free-to-play piuttosto che, sapete, 10.000 balene ricche, anche se quelle balene ricche ci farebbero comodo".

In linea con lo stile dei lavori di Gala Games, il mondo di VOXverse avrà la forma di un cubo, con ciascuno dei lati che conterrà risorse diverse e rappresenterà un ambiente diverso: giungla, deserto, montagna, oceano/isole. Il lato superiore conterrà la città centrale del gioco. Per quanto riguarda il sesto lato, Wright ha detto: "Non parliamo del lato inferiore".

Ciascuna delle facce del cubo, che misura all'incirca quattro miglia di larghezza, avrà le proprie città e i propri stili, come motivi medievali, western e horror. Tuttavia, Wright ha detto che i giocatori saranno in gran parte responsabili di plasmare il mondo con le loro creazioni attraverso l'uso di un semplice strumento di costruzione chiamato Shape Grammar, che "muterà" diverse cianografie per mostrare ai giocatori le varianti che può produrre. Queste varianti avranno a loro volta le proprie mutazioni, e così via. "Così, con pochi clic, posso progettare una struttura, un veicolo, un divano, una tazza di caffè o qualsiasi altra cosa molto particolare", ha spiegato.

VOXverse includerà anche un social network, in cui sarà possibile costruire le proprie relazioni. Queste relazioni confluiranno nelle quattro categorie di reputazione: simpatico, fidato, temuto e famoso, che possono servire come archetipi per i tipi di personaggi che si vogliono interpretare.

I giocatori degli altri titoli VOX di Gala Games potranno trasferire le risorse nel VOXverse e potranno anche ottenere lavori nel gioco, come l'idraulico, l'addetto ai rettili o il drone per le consegne, che continueranno a svolgere come PNG una volta andati offline. I giocatori potranno creare le proprie imprese nel gioco e assumere altri giocatori nelle loro aziende.

Sebbene questo mondo di gioco attirerà soprattutto chi già è all'interno di VOX, Wright vuole invitare anche i giocatori più occasionali a sperimentare il suo gioco, affermando: "Vogliamo davvero invitarvi a partecipare, sapete, per aiutarci a costruire questo mondo, perché è questo che lo renderà davvero bello e interessante".

Ricordiamo infine che anche SEGA ha annunciato il suo primo gioco blockchain basato su una saga famosa in Giappone.