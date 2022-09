SEGA ha annunciato il suo primo gioco blockchain basato su una saga famosa in Giappone

SEGA ha annunciato di aver stretto una partnership con Double Jump Tokyo per la realizzazione di un gioco blockchain basato sulla popolare serie Sangokushi Taisen, famosa in Giappone in ambito arcade.

Sangokushi Taisen è un gioco di strategia in tempo reale giocato nelle sale arcade giapponesi. Gli utenti collezionano carte fisiche che posizionano su un'area dell'arcade per farle apparire nel videogioco.

Il nuovo gioco blockchain di SEGA è realizzato direttamente da Double Jump Tokyo, e non è ancora chiaro in che modo utilizzerà la tecnologia blockchain: a logica, dovrebbe servire per registrare il possesso delle carte da collezione, che non sarebbero fisiche in questo caso. Al momento non ci sono informazioni sulla data di uscita e sulle piattaforme.

Un arcade di Sangokushi Taisen

Numerose aziende di videogiochi hanno iniziato a vendere oggetti digitali come NFT, tra cui Konami e Atari, spesso subendo le critiche dei giocatori. Sembra inoltre che Sega stia accarezzando l'idea della tecnologia blockchain e NFT da un po' di tempo. A gennaio ha registrato un marchio per "Sega NFT", anche una settimana dopo che il CEO Haruki Satomi aveva fatto notare che vi era una certa negatività verso la questione da parte del pubblico.