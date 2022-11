Sonic Frontiers riceverà "molteplici" DLC gratuiti nei prossimi mesi

Sega ha intenzione di supportare a lungo Sonic Frontiers con una serie di DLC gratuiti che pubblicherà nel corso dei prossimi mesi, stando a un comunicato stampa ufficiale diramato dalla compagnia giapponese.

Il primo è già disponibile da ieri e si tratta del Pack Collaborazione Monster Hunter, un DLC gratuito che include due costumi del Rathalos, uno dei mostri più iconici della serie, e un minigioco che elargisce potenziamenti per Sonic.

Sega promette che nei prossimi mesi, a partire dal prossimo anno, arriveranno altri contenuti aggiuntivi completamente gratuiti per tutti gli acquirenti di Sonic Frontiers.

"SEGA è anche lieta di annunciare che supporterà Sonic Frontiers con svariati aggiornamenti gratuiti, partendo con il Pack Collaborazione Monster Hunter per poi proseguire l'anno prossimo", recita il comunicato stampa di Sega.

Sonic Frontiers, un'immagine del DLC crossover di Monster Hunter

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli su cosa possiamo aspettarci dai prossimi DLC gratuiti di Sonic Frontiers. Sarebbe sicuramente interessante vedere altri contenuti crossover con altri giochi, ma anche l'introduzione di nuove funzionalità, come ad esempio il New Game+ o nuove opzioni di difficoltà per chi cerca una sfida, potrebbero risultare gradite dalla community.

Nel frattempo il director Mio Kishimoto ha promesso che gli sviluppatori di Sonic Frontiers stanno prendendo in serie considerazione i feedback dei giocatori come se fosse una sorta di "playtest globale" e che quindi in futuro possiamo aspettarci patch delle correttive che migliorino alcuni dei lati meno riusciti del comparto tecnico.