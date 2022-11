Sonic Frontiers x Monster Hunter: il DLC crossover gratuito è ora disponibile

Da ora i giocatori di Sonic Frontiers possono scaricare e installare gratuitamente il DLC gratuito crossover Pacchetto Collaborazione Monster Hunter tramite gli store digitali. Per celebrare il lancio di questo contenuto aggiuntivo Sega ha pubblicato un trailer che ne presenta i contenuti, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il DLC include il Costume del Rathalos, uno dei mostri più iconici dell'hunting game di Capcom, nelle varianti Cacciatore e Felyne. Introduce anche il set Barbecue del Cacciatore, con cui potrete divertirvi con l'iconico minigioco della cottura della carne di Monster Hunter, che stando alle informazioni svelate in precedenza dovrebbe garantire dei non meglio precisati potenziamenti temporanei per Sonic.

Ricordiamo che questa non è la prima collaborazione tra le due serie di Sega e Capcom. Lo scorso 26 novembre infatti Monster Hunter Rise ha introdotto due missioni evento speciali per festeggiare il 30° anniversario di Sonic, con in palio tre stili armatura speciali per cacciatore, Felyne e Canyne ispirati a Sonic e Tails.

A proposito di Monster Hunter, vi ricordiamo l'appuntamento di questo pomeriggio con il Digital Showcase di Capcom, dove verrà annunciata la data di uscita e tutti i dettagli sulle novità in arrivo per Monster Hunter Rise: Sunbreak con il Title Update 3 gratuito.