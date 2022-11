Freud's Bones per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale

Freud's Bones, l'artwork ufficiale del gioco

Freud's Bones, l'originale avventura sviluppata da Fortuna "Axel Fox" Imperatore, ha una data di uscita ufficiale su Nintendo Switch: il gioco sarà disponibile in formato digitale via eShop a partire dal 24 novembre, al prezzo di 12,99€.

Nella nostra recensione di Freud's Bones in versione PC abbiamo sottolineato la qualità della scrittura, lo stile grafico accattivante e il coraggio di una produzione senza dubbio diversa dalle altre, in grado di proporre un'esperienza davvero peculiare.

"Freud's Bones è un'avventura surreale e intrapsichica su Sigmund Freud", si legge nella sinossi del gioco. "Immergiti nella mente di Freud e scopri il mistero dietro la sua crisi. Indaga su inquietanti manufatti egizi, crisi esistenziali e diventa una petulante voce interiore."

"Psicoanalizza i pazienti di Freud ed esplora il loro inconscio per scoprire i loro sogni nascosti, le loro ossessioni, nonché le cause dei loro disturbi sessuali. Grazie al tuo aiuto potrebbero finalmente guarire. A causa dei tuoi errori, potrebbero crollare in un vortice di dolore. Per colpa tua, Freud potrebbe non uscirne mai."

"Freud è dilaniato da una crisi esistenziale profonda. Esiliato dalla società psicoanalitica, invischiato in rapporti controversi, vive ogni giorno con angoscia nonostante tessa le anime dei suoi pazienti. Accompagnalo all'Eckman Café per incontrare mecenati che potrebbero finanziare il suo progetto o nelle sue passeggiate notturne tra i palazzi di Vienna."