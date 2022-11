Fallout 76, spunta un trailer live action fan-made impressionante

Fallout 76, alcune delle Power Armor presenti nel gioco

Fallout 76 non verrà ricordato come l'episodio più brillante della serie Bethesda, specie per quanto concerne il debutto, ma ha saputo in ogni caso conquistarsi una fetta di pubblico e il canale YouTube Infectious Designer ha voluto rendere omaggio al gioco realizzando uno strepitoso trailer live action, rigorosamente fan-made.

Alcuni mesi fa Bethesda è stata accusata di crunch prolungato e cattiva gestione del progetto di Fallout 76, il che conferma il fatto che ci sia stato più di un problema dietro le quinte a influenzare la riuscita del lancio, ma sappiamo anche che gli aggiornamenti e i contenuti scaricabili hanno migliorato la situazione in maniera sostanziale.

Dicevamo però del trailer: è impressionante. La qualità delle riprese, la precisione della direzione e ovviamente i lavori di post-produzione sono tutti di livello professionale, e si vede:

"Fallout 76 è stato protagonista di un lancio problematico, ma ciò nulla toglie all'esperienza memorabile di uscire dal Vault 76 per la prima volta ed esplorare gli scenari degli Appalachi insieme agli amici", hanno scritto gli autori del video.

"Girare queste terre, costruire cose e prendersi una pausa per scattare una foto epica in mezzo al caos è stato divertente. Il mondo creato dagli sviluppatori era splendido e pieno di avventure, a patto di volerle cercare. C'era decisamente qualcosa di s.p.e.c.i.a.l.e. in questo gioco, e il video manifesta l'ispirazione che mi ha dato."