Freud’s Bones, la recensione di un’avventura investigativa dedicata al padre della psicanalisi

Era il 4 novembre del 1899 quando fu pubblicata la prima edizione di L'interpretazione dei sogni, il libro cui viene attribuita la fondazione della psicanalisi. Quella di Sigmund Freud è stata una delle opere fondamentali non solo della sua epoca, ma anche della storia umana, nata dopo una lunga elaborazione fatta di studi, di colloqui con altri grandi intellettuali del suo tempo e di eventi determinanti come "il sogno dell'iniezione a Irma" e la morte del padre. Stiamo parlando di una persona dal pensiero complesso che ha elaborato una nuova scienza con cui ha influenzato l'intera umanità, con una forza di cui ancora oggi sentiamo la spinta, tanto che la prima domanda cui ci siamo sentiti in dovere di rispondere nella recensione di Freud's Bones riguarda proprio il modo con cui il gioco si approccia a una materia così difficile. Quanto Freud c'è nelle ossa di Freud?

Nelle ossa di Freud

In Freud's Bones si legge moltissimo

Realizzare un'avventura punta e clicca che tenta di psicanalizzare il padre della psicanalisi, facendo al contempo entrare il giocatore nei procedimenti che impiegava per curare i suoi pazienti, sembra un'impresa ardua anche solo da descrivere. Fortunatamente Axel Fox, la sviluppatrice italiana che ha ideato il gioco, ha compiuto studi specialistici sul tema, che quindi padroneggia più che bene, come del resto dimostra per tutta l'opera. Certo, non fatichiamo a immaginarcela mentre davanti allo schermo riflette su come tradurre certi concetti in forma ludica. Affare non proprio immediato.

La via d'accesso scelta è quella della doppia indagine, se così la vogliamo definire. Il giocatore diventa quindi la coscienza parlante di Freud che si insinua nelle sue ossa (da qui il titolo), prendendone il controllo e decidendone le azioni, non senza molti battibecchi con il cocciuto genio, che proprio non ne vuole sapere di credere alla nostra presenza.

Sembrerà strano, ma nonostante abbia per primo aperto le porte dell'inconscio umano, è in preda a una profonda crisi, tra amanti da soddisfare, una società psicanalitica che non vede l'ora di marginalizzarlo in favore di Jung, per via delle sue teorie incentrate essenzialmente sulla sfera sessuale, la sua figlia adorata, Anna, che gli dà qualche pensiero (da notare che diventerà una psichiatra anch'ella), una moglie che non lo sopporta più, un'amante che richiede attenzioni, il sentimento anti ebraico che si fa sempre più diffuso e l'abuso di cocaina e sigari per trovare quella calma che gli serve per analizzare i suoi pazienti. Proprio questi ultimi sono il secondo oggetto d'indagine. In fondo stiamo interpretando Freud, quindi dobbiamo accompagnarlo anche nel lavoro.