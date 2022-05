Destiny 2: Stagione dei Tormentati al via, trailer e dettagli

Bungie ha lanciato oggi la Stagione dei Tormentati in Destiny 2, che si presenta con un nuovo trailer e vari dettagli che illustrano contenuti ed eventi previsti per questa nuova parte del gioco, in corso fino al 23 agosto 2022.

La Stagione dei Tormentati vede il ritorno del Leviatano, la corrotta nave spaziale di Calus, come una delle principali minacce da affrontare. I guardiani dovranno combattere i fantasmi del passato, sfruttare la nuova sottoclasse solare aggiornata con il sistema 3.0 e vestire i panni del mietitore brandendo una falce. La Stagione dei Tormentati parte dunque oggi, 24 maggio, e andrà avanti fino al 23 agosto.

Un tempo emblema del lusso per eccellenza, ora il Leviatano torna come relitto corrotto per entrare in contatto con la nave piramidale che giace dormiente sulla Luna. Stabilita la connessione con la Piramide, gli incubi del passato si risvegliano, minacciando di tormentare chiunque osi interferire.

La Stagione dei Tormentati offre tante attività e contenuti ai giocatori, tra cui:

"Contenimento incubi" (gratis per tutti i giocatori). Il male permea lo scafo dell'abominevole vascello dell'Imperatore. Evoca gli incubi più impegnativi e purificali col fuoco

"Recisione". Avventurati nelle labirintiche Viscere del Leviatano, scopri la verità sui sinistri piani di Calus e recidi gli incubi da lui controllati

Solare 3.0 (gratis per tutti i giocatori). Ora anche la sottoclasse solare è stata revisionata e potenziata con il sistema personalizzabile di frammenti e nature. Accendi la fiamma della creatività, scopri nuove configurazioni e dimostra che si può sempre rispondere al fuoco con il fuoco

Arma da supporto esotica Trasgressore (gratis per tutti i giocatori). Brandisci l'arma da supporto esotica di Shiro-4 ripresa da Destiny 1 e lascia che il suo fuoco risplenda tra l'oro ossidato delle contorte sale del Leviatano. I possessori di Pass stagionale possono sbloccare immediatamente l'arma

Pass stagionale, modifiche ed equipaggiamento nuovi, evento del Solstizio e altro ancora!

Inoltre, questo venerdì, alle 19:00 CEST, sarà lanciata la prima delle due segrete incluse nell'Edizione Deluxe de La Regina dei Sussurri. I possessori di tale edizione dell'espansione di quest'anno potranno giocare alla nuova segreta e alla prossima, offerta nella stagione 19.