Destiny 2: La Regina dei Sussurri: il trailer con le citazioni della stampa è pieno di elogi

Per festeggiare il successo di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Bungie ha pubblicato il classico trailer con le citazioni della stampa, in cui ovviamente vengono riportati solo gli elogi. Il filmato in sé è un montaggio di sequenze di gameplay e frasi estratte dalle varie recensioni, compresa quella di Multiplayer.it. Lo trovate in testa alla notizia.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Destiny 2: La Regina dei Sussurri:

La migliore campagna di Destiny

Avventurati nel tronomondo di Savathûn per scoprire come lei e il suo alveare lucente hanno rubato la Luce. Crea nuove armi, impugna il falcione e sopravvivi alla verità tra le menzogne.

Nuova destinazione

Il tronomondo di Savathûn, un contorto luogo di corruzione e splendore, rivela un fragile equilibrio di potere. Qui Savathûn cela i suoi segreti, tra il suo palazzo e le zone paludose.

Produzione di armi

Crea armi personalizzate con modifiche, shader e combinazioni di statistiche unici. Scopri un nuovo tipo di arma, il falcione: sfrutta potenti corpo a corpo, sferzate di munizioni e uno scudo energetico.

Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Destiny 2: La Regina dei Sussurri.