Capcom alza lo stipendio base dei suoi dipendenti del 30% in Giappone

Capcom ha annunciato l'innalzamento del 30% degli stipendi dei suoi dipendenti giapponesi, a fronte dei cambiamenti apportati nella gestione delle risorse umane e dei successi accumulati negli ultimi cinque anni, che hanno portato a profitti record.

Dall'inizio dell'anno fiscale 2022, il prossimo 1° aprile, l'aumento sarà effettivo e sarà introdotto anche un nuovo sistema di bonus che sarà legato alle performance della compagnia.

I risultati di Capcom per l'anno fiscale 2021 saranno annunciati a maggio, ma si aspettano profitti per il nono anno consecutivo, con profitti record per il quinto anno filato.

Capcom ha annunciato anche che continuerà a migliorare il suo sistema di revisione delle performance dei dipendenti, nonché quello di training. Il piano complessivo è molto ambizioso e prevede un miglioramento generale nella gestione delle risorse umane, compresa la comunicazione tra i dipendenti e i dirigenti. Per riuscire è stata istituita la figura del capo delle risorse umane, prima non presente nella compagnia, che ha dichiarato: "Spinta dalla sua filosofia di voler creare cultura dell'intrattenimento che stimoli i sensi, Capcom lavorerà per affrontare i problemi della società, mirando a migliorare i propri valori aziendali, stabilendo un rapporto di fiducia con i dipendenti e le parti interessate."