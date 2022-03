GOG: gioco gratis per il Games Festival Spring Edition

GOG ha deciso di dare un gioco gratis per festeggiare il suo Games Festival Spring Edition. Si tratta di Thea 2: The Shattering, uno strategico a turni con elementi da gioco di ruolo e da gioco di carte, nonché survival, di buona fattura sviluppato da MuHa Games, seguito di Thea: The Awakening.

Per riscattarlo basta andare sulla pagina principale di GOG e cliccare sul pulsante vedere posizionato sopra al banner del gioco (dovete scorrere un po' la pagina per trovarlo). Naturalmente dovete disporre di un account attivo e senza limitazioni.

Al momento di scrivere questa notizia, mancano solo 27 ore alla fine dell'offerta, quindi sbrigatevi se no volete perdere la possibili di avere gratuitamente Thea 2: The Shattering. Nel caso, vi ricordiamo anche che è attivo il già citato Games Festival Spring Edition, che consente di provare decine di demo, nonché di usufruire di offerte su molti giochi, come Cyberpunk 2077 al 50% o Dragon's Dogma: Dark Arisen al 70%, tanto per citarne un paio.