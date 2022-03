The Division 2: nuova modalità in arrivo con test pubblico, ecco quando

The Division 2 sta per espandersi con una nuova modalità, annunciata da Massive e Ubisoft con un messaggio che riferisce di un prossimo test pubblico in arrivo per questa opzione di gioco, specificando anche quando e come avverrà questa sessione di prova.

Mentre attendiamo informazioni sulla Stagione 9 di The Division 2, che dovrebbe fare il via all'Anno 4 dello sparatutto tattico multiplayer ad ambientazione post apocalittica, abbiamo intanto alcune informazioni su questo test pubblico per provare la nuova modalità in arrivo per il gioco.



La prima sessione di prova si svolgerà, come riferito nel tweet riportato qui sopra, l'1 aprile 2022 alle ore 2 AM PST, corrispondenti alle 11:00 di mattina in Italia e con il pre-load previsto da oggi, 31 marzo, alle ore 16:00.

Non ci sono ancora informazioni su quali siano i contenuti precisi al di là della semplice definizione di "nuova modalità", dunque non resta che scoprirlo a breve, visto che la sessione inizierà domani e il download anticipato è aperto da oggi pomeriggio.

"Vogliamo anche ricordare che, in precedenza, avevamo riferito che la Stagione 9 includerà una revisione delle Specializzazioni", scrive inoltre il team di sviluppo di The Division 2, "questi cambiamenti non faranno parte della Stagione 9, ma saranno comunque rilasciati nel corso dell'Anno 4, condivideremo ulteriori informazioni in seguito".

Dunque la rielaborazione delle Specializzazioni non è più prevista nel corso della Stagione 9 ma avverrà comunque all'interno del programma previsto per l'Anno 4 di The Division 2, che si svolge nel resto del 2022. Per il resto, di recente abbiamo visto alcune informazioni riguardanti The Division: Heartland tra modalità, mappe e nuovi dettagli.