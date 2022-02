The Division: Heartland tra modalità, mappe e nuovi dettagli

The Division: Heartland si svela in una serie di dettagli interessanti che riguardano modalità, mappe e tante caratteristiche del nuovo gioco in sviluppo presso Ubisoft, in base a quanto riferito dal noto insider/giornalista Tom Henderson.

Il gioco, che è una sorta di spin-off dalla serie principale The Division, si baserà su due modalità principali: Storm, che è un'opzione di gioco con caratteristiche PvPvE, e Excursion che è principalmente PvE ed essenzialmente una categoria di gioco introduttiva rispetto a Storm.

Secondo quanto riferito, sembra che la modalità Storm, destinata a essere l'offerta principale in The Division: Heartland, possa essere paragonata a Escape from Tarkov, il noto gioco sparatutto su PC che sta facendo da fonte d'ispirazione per diversi altri titoli di grosso calibro, a quanto pare.

L'ambientazione di gioco è fornita da Silver Creek, un'ampia mappa open world dove è possibile raccogliere loot e incontrare nemici all'interno di varie ambientazioni, caratterizzata dalla presenza di un gas nocivo che può spandersi in qualsiasi luogo in momenti imprevedibili.

Per sopravvivere è necessario avere delle maschere anti-gas funzionanti, oltre che dimostrare di avere abbastanza abilità in combattimento. Base of Operation è l'hub centrale da cui partire pe rie missioni, collocato all'interno di un palazzetto dello sport ghiacciato e abbandonato, dove è possibile dedicarsi all'upgrade dei personaggi e delle armi e anche passare il tempo in una sorta di piccola sala giochi.

Infine, i personaggi si suddividono in tre classi principali che sono Weapon Expert, Medic e Survivalist, ognua con caratteristiche proprie: la prima incentrata sull'uso delle armi, la seconda nella capacità di riguadagnare energia e la terza sulle capacità di sopravvivenza. Lo scorso maggio erano stati svelato 20 minuti di gameplay in un leak per The Division: Heartland.