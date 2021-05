The Division Heartland: 20 minuti di gameplay svelati da un leak

Ubisoft ha da non molto annunciato The Division Heartland, un nuovo gioco d'azione free to play multigiocatore in arrivo su PC e console. Attualmente non abbiamo molti dettagli ufficiali, ma grazie ai classici leak possiamo vedere 20 minuti di gameplay e scoprire alcuni dettagli sulle modalità.

Il video leak di The Division Heartland è stato condiviso su Vimeo a questo indirizzo. Il filmato mostra il gameplay del gioco, con varie sezioni di sparatorie e di raccolta di bottino. Sappiamo che l'intero Silver Creek è contaminato dal virus, quindi i giocatori devono proteggersi usando maschere a meno di non voler iniziare a subire danni.

I leak ci permette anche di scoprire che The Division Heartland propone varie classi, come Shooter, Medic e Survivalist, ognuna delle quali propone abilità e perk unici. I giocatori si devono muovere nella mappa per attivare dei segnalatori che rivelano informazioni sulle aree che potrebbero contenere bottino, come accampamenti nemici.

Ci sarà una modalità Storia co-op PvE chiamata Expedition, più una modalità PvPvE da 45 giocatori chiamata Storm. Entrambe le modalità si basano sullo stesso tipo di gameplay: esplorazione, raccolta risorse, scontri a fuoco e sopravvivenza.

Un altro video leak ha recentemente mostrato gameplay e personaggi del free-to-play.