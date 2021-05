PlayStation Store, offerte del 16 maggio 2021

Valida fino al 27 maggio, l'iniziativa coinvolge diversi titoli ma soprattutto numerosi contenuti scaricabili , alcuni dei quali mai disponibili a cifre così basse sulla piattaforma digitale Sony . Come al solito cercheremo di fornirvi un quadro della situazione completo e di indicarvi quali sono gli affari da non perdere.

PlayStation Store ha visto in questi giorni il ritorno della promozione Divertimento Continuo: l'ennesima occasione per approfittare di offerte davvero interessanti sui giochi per PS5 e PS4, con sconti che arrivano anche al 70% rispetto ai prezzi standard.

Il rifacimento riesce a essere contemporaneamente innovativo e rispettoso della tradizione, in un mix di divertimento, frenesia e spettacolarità che non mancherà di conquistarvi fin dalle prime battute e di tenervi impegnati per parecchio tempo, visti i tanti contenuti sia in single player che in multiplayer presenti nel pacchetto.

Prima promozione in assoluto e dunque prezzo più basso di sempre per Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 (PS5 e PS4, 43,99 euro anziché 54,99), lo straordinaria remake che raccoglie in un'unica soluzione i due episodi della celebre serie arcade sportiva dedicata al leggendario Tony Hawk , pubblicati originariamente a partire dal 1999 sulla prima PlayStation.

Contenuti scaricabili

Mortal Kombat 11: Aftermath, Robocop sta per fare malissimo a Scorpion.

Come accennato in apertura, l'iniziativa Divertimento Continuo è legata in particolare ai contenuti scaricabili, che è possibile acquistare a cifre piuttosto convenienti. Ad esempio Aftermath, l'espansione di Mortal Kombat 11, con i suoi tanti personaggi extra, può essere vostra per 19,99 euro anziché 39,99, per un risparmio pari al 50%.

Vi è piaciuto Remnant: From the Ashes, il titolo sviluppato da Gunfire Games, gratuito a marzo per gli abbonati a PlayStation Plus? Bene, se volete ci sono i due DLC per il gioco in offerta: Subject 2923 viene via a 4,99 euro anziché 9,99, e allo stesso modo Swamps of Corsus è disponibile a 4,99 euro anziché 9,99.

Gli appassionati di soulslike probabilmente possiedono sia Nioh che il suo sequel, Nioh 2, ma magari non si sono spinti oltre l'esperienza offerta loro dalla campagna di base. Ebbene, è possibile risparmiare il 50% sul Season Pass del primo (PS4, 12,49 euro anziché 24,99) e del secondo (PS4, 12,49 euro anziché 24,99), per continuare a dare la caccia ai demoni sullo sfondo di un Giappone feudale mai così oscuro e misterioso.

A proposito di oscurità, rientra nella promozione anche il Season Pass di Control (PS4, 8,99 euro anziché 14,99), l'action shooter in stile metroidvania di Remedy Entertainment. Il pacchetto include le due espansioni per il gioco, The Foundation e AWE, con nuove sfide per Jesse Faden e una serie di nemici inediti provenienti dalla dimensione del Sibilo.