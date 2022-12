Overwatch 2: parte l'evento Magico Inverno, nuove modalità di gioco e altri dettagli

Anche quest'anno, con l'avvicinarsi del periodo natalizio, Overwatch 2 ha deciso di festeggiare con il lancio dell'evento Magico Inverno, che porta con sé alcune modalità di gioco particolari e vari eventi speciali all'interno dello sparatutto Blizzard.

Da oggi, 14 dicembre 2022, fino al 4 gennaio 2023, all'interno di Overwatch 2 si succederanno varie attività e opzioni di gioco speciali a tema invernale. Per quanto riguarda le modalità Arcade in programma per il Magico Inverno di quest'anno, la prima è Mei: Operazione Palle di Neve, dove Mei non spara più un flusso di gelo o di dardi di ghiaccio, ma spara invece palle di neve per mettere immediatamente fuori gioco gli avversari in una modalità a Eliminazione 6v6 e a Deathmatch TCT da 8 giocatori.

La modalità successiva è Caccia allo Yeti di Mei, una rissa unica in formato 5v1 con boss: "Uno Yeti sta rubando cibo dal villaggio locale ed è compito della squadra di cinque Mei posizionare trappole e fermare lo Yeti, ma attenzione! Se ruberà troppa carne, entrerà in uno stato di frenesia e spazzerà facilmente via la squadra nemica. Tu e la tua squadra dovrete disperdervi, piazzare correttamente le trappole e catturare lo Yeti!"

Infine, è previsto Eliminazione Congelata, la versione di acchiapparella di Overwatch 2, dove l'obiettivo è congelare l'intera squadra avversaria eliminandola mentre ci si preoccupa di scongelare la propria per riportarla in gioco. "Nessuna partita è davvero finita senza far rabbrividire gli avversari da cima a fondo in questa modalità a eliminazione frenetica".

In arrivo anche i Twitch Drop in occasione del periodo natalizio: a partire dal 25 dicembre fino al 4 gennaio, seguendo i canali della categoria Overwatch 2 coi drop attivati si possono ottenere vari oggetti cosmetici per D.VA. Inoltre, Blizzard augura a tutti buone feste con un piccolo dono: accedendo a Overwatch 2 dal 20 dicembre al 4 gennaio si potrà ricevere un portafortuna a tema festività e l'icona giocatore Cappello Festivo 2023. Vi rimandiamo inoltre allo speciale su Overwatch 2 in cui scopriamo Ramattra e la Stagione 2.