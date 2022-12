Overwatch 2, scopriamo Ramattra e la Stagione 2

È un peccato, perché dietro c'è ancora un gioco divertentissimo e curato, pieno di colore e stile, che può intrattenere chiunque ami gli sparatutto a squadre. Ma questo dovreste saperlo, se avete letto la nostra recensione di Overwatch 2 , come dovreste sapere che il Pass Battaglia della Stagione 1 non ha convinto neppure noi. Sembra che la storia si ripeterà anche nella nuova stagione, che tuttavia introduce un nuovo e interessantissimo eroe di tipo tank. Abbiamo provato in anteprima Ramattra e la Stagione 2 di Overwatch 2 e queste sono le nostre impressioni.

Il rilancio di Overwatch sotto forma di Overwatch 2, oppure Overwatch 1.5 come preferiscono chiamarlo i più critici, non è stato esattamente rose e fiori: oltre ai problemi tecnici del caso, ai bug e al viavai di personaggi che sono stati disattivati e riattivati nel corso delle settimane per risolvere diversi problemi, Blizzard si è dovuta scontrare anche con la polemica reazione dei giocatori al nuovo sistema di monetizzazione, che ha abbandonato i vecchi forzieri per prediligere meccanismi più comuni e, purtroppo, restrittivi.

Il nuovo tank

Overwatch 2, Ramattra in Forma Omnic

Il trentaseiesimo eroe a entrare nel nutrito roster di Overwatch (2) era già comparso nel cortometraggio Tempesta imminente del 2019, oggi scopriamo che questo Omnic a capo del famigerato Settore Zero altri non è che un vecchio amico di Zenyatta, il guaritore in gioco fin dal lancio. Ora su fronti opposti come lo yin e lo yang, entrambi lottano per gli Omnic, seppur in modo diverso.

Il lead narrative designer Gavin Jurgens-Fyhrie ha descritto il loro rapporto portando l'esempio del Professor X e di Magneto, celebri personaggi degli X-Men targati Marvel: i modi agli antipodi con cui cercano di salvare la specie mutante hanno sostanzialmente ispirato l'intera sottotrama di Ramattra e Zenyatta, che si sviluppa attraverso i loro dialoghi, ragion per cui Blizzard consiglia di tendere l'orecchio quando i due eroi giocano nella stessa squadra.

Il dualismo di Ramattra - che non è propriamente un antagonista come Doomfist o Reaper, ma più una specie di antieroe - si riflette sia nel suo splendido design, che s'ispira alla mitologia egiziana e sanscrita, sia nel suo stile di combattimento. Ma se il look di Ramattra ci ha pienamente convinto, tant'è che lo consideriamo facilmente uno dei più begli eroi del gioco, le sue abilità sono ancora un'incognita. Sulla carta, infatti, sono davvero interessanti, anche se tradiscono la filosofia con cui Blizzard si è approcciata a Overwatch 2: cioè quella di ridurre ai minimi termini il crowd control.

Il controllo della folla, per dirlo all'italiana, è quella dinamica che permette di ostacolare gli avversari riducendo o annullando le loro capacità di movimento e azione. In una recente intervista, il lead hero designer Alec Dawson ha ammesso che pur muovendosi in tal senso - eliminando, per esempio, la componente di stordimento dalla granata di Cassidy o la paralisi dalla Pistola endotermica di Mei - restavano eroi con capacità di movimento importanti, tipo Pharah o Echo, senza che nessuno - a parte Sombra col suo hack - potesse limitarle.

Overwatch 2, l'abilità Vortice insaziabile di Ramattra

E qui entra in gioco Ramattra, ma la soluzione ci è sembrata un po' timida. Si chiama Vortice insaziabile: il tank spara una sferetta che può rimbalzare sui nemici o le pareti ma, una volta toccato il terreno, genera una colonna di energia che rallenta i giocatori al suo interno, infligge danni nel tempo e attira verso il basso chiunque si trovi all'interno del campo d'azione. Questo significa che Pharah, Echo o D.VA saranno trascinate a terra, e che Winston non potrà spiccare i suoi poderosi balzi per sfuggire all'area d'effetto del Vortice insaziabile.

L'abilità è interessante, ma l'abbiamo trovata davvero poco pratica. L'area interessata non è molto ampia, i danni inflitti sono discreti, l'effetto di rallentamento meno efficace di quanto sembri, e soprattutto è difficilissimo piazzare la sferetta sotto una Pharah o una Echo in volo. Il calcolo a occhio della fisica di rimbalzo e della traiettoria rendono questa abilità secondaria di Ramattra un'arma potente solo nelle mani dei giocatori davvero bravi, e infatti il nuovo tank è stato disegnato per un livello di abilità sopra la media.

Overwatch 2, la Forma Nemesi di Ramattra

Prendiamo, infatti, il suo duplice stile di combattimento. Ramattra comincia la partita nella cosiddetta Forma Omnic e dispone di due armi. Lo sparo standard si chiama Acceleratore del vuoto, ed esplode una raffica di proiettili a lunga gittata che può infliggere danni critici e si appoggia a un caricatore di grandi dimensioni. Il fuoco secondario è uno scudo che ricorda quello di Sigma o il vecchio scudo che poteva collocare la precedente iterazione di Orisa. Questo scudo, tuttavia, ha due grossi problemi. Ha una buona quantità di punti vita (1000) ma non è molto grande e ha un tempo di ricarica altissimo - ben 15 secondi - e deve essere piazzato necessariamente su una superficie: a differenza dello scudo di Sigma, non può essere collocato a mezz'aria e richiamato in un secondo momento, né riposizionato prima del tempo.

Lo scudo di Ramattra, inoltre, dura solo 4 secondi, e a differenza del Muro di ghiaccio di Mei non può ostacolare il passaggio dei giocatori. Si tratta di un'arma difensiva davvero discutibile, utile più che altro per costringere i nemici a riposizionarsi mentre il team si avvicina a un obiettivo.

Overwatch 2, Ramattra in Forma Nemesi è uno scudo umano

Ramattra, in effetti, è stato pensato proprio per questo tipo di strategia in avvicinamento. La sua abilità speciale, Forma Nemesi, lo trasforma in un vero e proprio eroe da mischia. Anch'essa ispirata ai fumetti supereroistici, per un breve periodo di tempo - 8 secondi - trasforma Ramattra nell'Incredibile Hulk: gli crescono due braccia cibernetiche aggiuntive, diventa più grosso e guadagna 150 punti vita. A controbilanciare questo power-up c'è una riduzione alla velocità di movimento del 50% e un fondamentale cambiamento del fuoco primario, che passa da Acceleratore del Vuoto a Raffica di pugni: un attacco a corta/media distanza che non può infliggere danni critici, ma che può penetrare ogni tipo di scudo o barriera - compresa la Matrice difensiva di D.VA - e che può danneggiare non solo il bersaglio immediato, ma anche quelli dietro di lui.

Il fuoco secondario funziona, invece, come l'abilità Baluardo di Doomfist, ma non ha tempo di ricarica: Ramattra la usa per avvicinarsi al nemico, mitigando fino a 75% dei danni in arrivo, al costo però di una riduzione del 50% alla velocità di movimento. Questa postura difensiva protegge anche i giocatori dietro Ramattra, che ridimensiona i danni inflitti da qualunque attacco in arrivo, persino l'Assalto del drago di Hanzo o il Nucleo ardente di Torbjörn.

Overwatch 2, l'Ultra di Ramattra si chiama Annientamento

Dovrebbe essere chiaro, a questo punto, che Ramattra si gioca per avvicinare la squadra a un obiettivo e assumerne il controllo: è un tank che sostanzialmente usa il proprio corpo come scudo in Forma Nemesi, impiegando le abilità di controllo della folla della Forma Omnic in fase di approccio. Le sue abilità, tuttavia, ci sono apparse poco creative per gli standard di Overwatch - la maggior parte si è già vista negli eroi che l'hanno preceduto - e poco sinergiche.

La Ultra, infine, si chiama Annientamento e trasforma Ramattra in Forma Nemesi per 3 secondi soltanto: può sembrare una durata ridicola, ma in realtà Ramattra genera un'area d'effetto intorno a sé - contraddistinta da un cerchio viola simile alle Vibrazioni di Lúcio - che danneggia nel tempo ogni avversario, e se ce n'è anche soltanto uno ancora in vita l'Ultra, molto semplicemente, non scade.

Questo significa che un Ramattra in Ultra può restare potenzialmente in mischia e in Forma Nemesi per un lunghissimo periodo di tempo, continuando a infliggere danni ai nemici che continuano ad alimentare la durata della sua Ultra. È un'abilità molto particolare che assume una triplice funzionalità: è offensiva, perché potenzia Ramattra in mischia, consentendogli di attaccare da vicino i nemici; è difensiva, perché Ramattra in Forma Nemesi può fare da scudo alla sua squadra; e rappresenta un controllo della folla perché costringe i nemici ad allontanarsi da Ramattra, e dall'obiettivo che sta conquistando o difendendo, per mettere fine alla sua Ultra... e sopravvivere.