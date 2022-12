Super Nintendo World, data di apertura per il parco negli Universal Studios di Hollywood

Il Super Nintendo World costruito presso gli Universal Studios di Hollywood ha finalmente una data di apertura ufficiale: la casa giapponese ha annunicato che sarà possibile visitarlo a partire dal 17 febbraio 2023.

Si tratta del secondo parco tematico di questo tipo dopo il Super Nintendo World aperto in Giappone il 18 marzo 2021, che peraltro è stato arricchito nel corso del tempo di nuove zone e ha riscosso un ottimo successo nonostante le problematiche legate alla pandemia.

Anche la versione americana vanterà attrazioni come le corse in realtà aumentata di Mario Kart, vedrà la presenza della caffetteria a tema Mario e punti vendita con la possibilità di acquistare merchandising esclusivo, ma mancheranno le montagne russe Yoshi's Adventure per una questione di dimensioni.

Pare che l'entusiasmo attorno al progetto sia tale che è già in costruzione un terzo Super Nintendo World, sempre negli USA ma in questo caso presso l'Universal Orlando Resort, con apertura prevista per il 2025.