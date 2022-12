High on Life: la patch del day one aggiusta il frame-rate a 60 fps e tanto altro

High on Life è disponibile dalla giornata di ieri su PC e Xbox attraverso anche Xbox Game Pass, e dal primo giorno è disponibile la classica patch del day one che in questo caso appare decisamente importante, in quanto aggiusta diversi problemi tra i quali le inconsistenze del frame-rate, portandolo più saldamente sui 60 fps.

Chi ha effettuato il download già nelle ore scorse dovrebbe avere già la versione aggiornata del gioco, in ogni caso nel tweet ufficiale del team di sviluppo, riportato qui sotto, potete trovare tutte le caratteristiche di questo aggiornamento.



Tra i vari punti interessanti troviamo l'aggiustamento di problemi di crash e bug, il miglioramento delle performance sia su PC che su Xbox Series X|S e Xbox One e miglioramenti anche per l'interfaccia utente e la visibilità dei testi. Sono comunque molte le altre correzioni presenti, come potete vedere nell'elenco puntato.

L'aggiustamento del frame-rate risulta particolarmente importante perché i problemi rilevati su questo fronte erano piuttosto pesanti prima dell'aggiornamento, tanto da essere stati menzionati in alcune delle prime recensioni emerse di High on Life. A quanto pare, anche Digital Foundry aveva preparato un'analisi video tenendo in considerazione questo aspetto, ma con la pubblicazione della patch ha praticamente dovuto rimuovere il video perché non aveva più riscontro nella versione definitiva del gioco.

Per il resto, ricordiamo che High on Life è disponibile da ieri, presentato con un trailer di lancio e disponibile al day one direttamente su Xbox Game Pass.