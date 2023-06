Offerte Amazon: Cyberpunk 2077 per PC con contenuti aggiuntivi in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Cyberpunk 2077 D1 Edition per PC. Lo sconto segnalato è di 40.02€, ovvero del 67%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato da Amazon per questo prodotto è 59.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre sulla piattaforma, ma è il migliore negli 11 mesi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Cyberpunk 2077 è il gioco di ruolo sandbox di CD Projekt RED. Nei panni di V dovremo esplorare Night City, scegliendo il nostro background e facendoci strada come cyberpunk, un mercenario urbano con potenziamenti cibernetici. In questa edizione è incluso il gioco così come la colonna sonora del gioco, un libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco, un manuale di Cyberpunk 2020, degli sfondi per desktop e per dispositivi mobile.