System Shock, trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale per il remake

System Shock si mostra con l'immancabile trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che a quanto pare ha molto apprezzato il remake del classico di Warren Spector.

In realtà non tutte le opinioni in merito al gioco sono state entusiastiche, visto che i voti di System Shock vanno dal buono all'insufficiente, ma ci sta che un progetto del genere scateni reazioni contrastanti.

Nella nostra recensione di System Shock abbiamo parlato di come questo rifacimento possa contare su di un'ottima rivisitazione grafica e su di un gameplay ancora attuale, sebbene si percepisca il timore di scontentare i fan storici.

"Per molti versi possiamo considerarla un'operazione riuscita, al netto di qualche problema del sistema di combattimento e del suo avere senso solo in relazione alla celebrazione del titolo originale", ha scritto il nostro Simone Tagliaferri nel suo articolo. "È ben fatto, è una bella cupola per nostalgici, ma non aggiunge molto al discorso generale."

Il remake di System Shock è disponibile dallo scorso 30 maggio nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.