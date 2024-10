I primi minuti di Alan Wake 2: The Lake House in un video di gameplay

Gli eventi dell'espansione The Lake House si svolgono in parallelo rispetto alla campagna di Alan Wake 2 , dunque non mancheranno citazioni e intrecci che andranno a conferire significati nuovi a determinate sequenze e situazioni del gioco base.

Al servizio del Federal Bureau of Control , l'agenzia che si occupa di studiare, catalogare e controllare gli eventi paranormali, l'agente Estevez scende in campo per indagare su di un misterioso avvenimento segnalato nei pressi del Cauldron Lake.

Ora anche in versione fisica

Come sappiamo, il lancio dell'espansione The Lake House avviene in concomitanza con l'uscita di Alan Wake 2 Deluxe Edition, disponibile da oggi e in sconto su Amazon: si tratta della versione fisica del titolo di Remedy Entertainment, tanto richiesta dagli utenti.

C'erano state infatti tante perplessità in merito alla scelta del team di sviluppo di lanciare Alan Wake 2 unicamente in formato digitale, tanto da pensare che le vendite non proprio entusiasmanti del gioco siano legate proprio a questa strategia.

La speranza dunque è che la Deluxe Edition sia l'occasione per un rilancio importante, che possa garantire a questo straordinario survival horror il successo che senz'altro merita, anche alla luce dei voti stellari assegnatigli dalla stampa internazionale.