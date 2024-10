Elden Ring Shadow of the Erdtree completato con un solo punto di vita, stamina e magia per la prima volta

Lo streamer ha infatti completato Elden Ring e la sua espansione Shadow of the Erdtree con una mod che permette di impostare il personaggio con un singolo punto vita, un singolo punto azione (per la magia e le abilità) e un singolo punto stamina . Si tratta della prima volta che qualcuno completa questa impresa.

Elden Ring può essere facile per qualcuno, difficile per qualcun'altro, ma il discorso viene sempre fatto (giustamente) usando come riferimento i contenuti ufficiali, con tutte le risorse a disposizione del giocatore. Cosa succede quando ci si impone dei limiti estremi? Sicuramente il gioco diventa veramente difficile. Non possiamo quindi non considerare il risultato ottenuto da Ainrun come incredibile.

Il video del finale della sfida in Elden Ring Shadow of the Erdtree (spoiler)

La sfida ha richiesto 20 ore, che sembrano poche per un giocatore normale, ma che per uno speedrunner e streamer sono un'infinità e dimostrano il livello di difficoltà, soprattutto se sommate al fatto che Ainrun è morto oltre 900 volte prima di arrivare al finale del DLC.

Come spiega Airun, la sfida vera non è legata al giocare con un singolo punto vita, visto che è abituato a completare sfide "no hit" (ovvero da completare senza subire alcun colpo). Nemmeno il singolo punto azione cambiamo troppo, se non per il fatto che impedisce di usare la magia o qualsiasi tipo di abilità speciale (compresi certi potenziamenti che costano FP e le evocazioni degli spiriti).

No, il vero problema in questa sfida è giocare con un singolo punto di stamina, perché significa non poter concatenare alcun tipo di azione. Ogni attacco, schivata, parry o mossa richiede l'uso di stamina e quando si raggiunge lo zero ci vuole un attimo per ricaricare. Quell'istante è un grosso problema, perché significa che ogni singola azione deve essere giusta: un roll sbagliato non può essere seguito da un altro.

Come possiamo vedere nel video, la strategia per battere il boss finale del DLC è stata usare il parry. Ainrun ha fatto parry ai colpi di Radan, per poi fare un colpo critico, evitando le mosse che non possono essere deviate con lo scudo.

Prevedendo la domanda di alcuni, perché mai fare qualcosa del genere? Prima di tutto, è il suo lavoro. In quanto creatore di contenuti deve esibirsi in sfide particolari per rendere interessante i suo stream. Inoltre, o perlomeno lo speriamo, perché è un tipo di persona che apprezza mettersi alla prova con difficoltà aggiuntive in un gioco che ha già completato in modo "regolare".

Ainrun in passato ha completato altre sfide notevoli in Elden Ring, come la prima partita al mondo completamente no-hit in cooperativa totale.