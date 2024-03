Persona 5: The Phantom X ha una data di uscita ma soltanto in Cina

Persona 5: The Phantom X ha finalmente una data di uscita ufficiale, ma per il momento soltanto in Cina: lo spin-off mobile della serie Atlus sarà disponibile in questi territori a partire dal 12 aprile, ma non è dato sapere se e quando verrà distribuito in occidente.

Laddove abbiate letto il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Persona 5: The Phantom X, vi sarà chiaro quanto sia interessante il progetto in questione, ambientato in una linea temporale alternativa rispetto agli eventi di Persona 5.

Impreziosito dalla presenza di Shigenori Soejima come character designer e Shoji Meguro alla colonna sonora, il gioco ci vedrà controllare Wonder, il nuovo leader dei Ladri Fantasma, in un contesto che miscela ancora una volta vita scolastica e missioni segrete, con un pizzico di Metaverso.