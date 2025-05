YouTube lancia le pubblicità nei momenti più coinvolgenti grazie all’intelligenza artificiale di Gemini

Con Peak Points, l'advertising diventa non solo più efficace, ma anche più rilevante per chi guarda: invece di interrompere arbitrariamente l'esperienza utente, gli spot vengono collocati nei "picchi" emotivi e narrativi dei contenuti più popolari. L'obiettivo è semplice quanto ambizioso: massimizzare l'attenzione e la connessione emotiva tra spettatore e messaggio pubblicitario.

In occasione del Brandcast 2025, YouTube ha mostrato il futuro dell'advertising sulla piattaforma , e il suo nome è Peak Points. Si tratta di una nuova tecnologia basata su Gemini, l'AI generativa di Google, progettata per identificare i momenti più coinvolgenti nei video - quei secondi in cui gli spettatori sono più attenti, emozionati o immersi - e inserire lì, in modo strategico, le pubblicità dei brand.

Come funziona Peak Points

Sfruttando i modelli multimodali di Gemini, YouTube analizza i video in tempo reale e individua quali momenti suscitano le reazioni più forti: una battuta virale, una svolta inaspettata in un vlog, un punto chiave in un tutorial. Sono questi gli istanti in cui il pubblico è più ricettivo, e in cui il brand può davvero farsi notare.

L'interfaccia

Peak Points, quindi, non è solo un sistema di targeting basato su parole chiave o dati demografici: è un meccanismo dinamico e contestuale, capace di comprendere l'intensità dell'esperienza visiva e uditiva. Una rivoluzione per l'advertising video, che promette migliori risultati per i marchi e meno frustrazione per gli utenti.