I giochi gratis di Epic Games Store del 15 maggio svelati e disponibili: un noto horror e un'ottima avventura

Per ottenere è ovviamente necessario avere un account di Epic Games Store, il quale può comunque essere creato velocemente e in maniera gratuita, dunque non è certamente un ostacolo.

Come ogni giovedì anche oggi, 15 maggio , l'iniziativa tipica di Epic Games Store ha messo a disposizione i giochi gratis per questa settimana, che sono stati svelati proprio in corrispondenza della loro messa a disposizione, con un famoso horror e un'ottima avventura: i regali di oggi sono Dead Island 2 e Happy Game.

I giochi gratis del 15 maggio

Davvero notevole è la pubblicazione di Dead Island 2 come gioco gratis di oggi su Epic Games Store, perché si tratta di un titolo di notevoli dimensioni e relativamente recente, che merita di essere scaricato e inserito nella libreria quanto prima.

Si tratta di un survival horror in prima persona che mette in scena una forte dose di azione all'interno di un nuovo open world, questa volta spostato sulla costa californiana invece che in un'isola tropicale come nei capitoli precedenti.

Questo cambiamento ha comportato una notevole espansione degli spazi esplorabili, ma un po' tutto il gameplay tipico è stato ulteriormente migliorato e arricchito, mettendo insieme un'esperienza di gioco ancora più soddisfacente e al passo coi tempi. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dead Island 2.

L'altro gioco potrebbe però risultare ancora più interessante per gli appassionati di avventure grafiche: Happy Game è infatti un gioco sviluppato da Amanita Design, nome che rappresenta già una notevole garanzia per il genere in questione.

Una delle strane situazioni di Happy Game

Anche in questo caso il tema è horror, ma filtrato attraverso lo stile tipico delle produzioni del team, che porta a una sorta di rappresentazione onirica tra il surreale e l'inquietante, decisamente folle ma anche molto affascinante.

Anche in questo caso, per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla nostra recensione di Happy Game, ma il download è decisamente consigliato a tutti a prescindere.